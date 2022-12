Con sencilla misa, sobrevivientes de Villatina conmemoraron este domingo los 30 años de la tragedia

En la ceremonia se esperan, al menos, trescientas personas que llegarán de cuatro sectores.

José Joaquín Calle, fundador de la Corporación Camposanto, entidad que buscan integrar a los sobrevivientes de la tragedia de Villatina, manifestó que llevar a cabo un acto para conmemorar un hecho tan trascendental ha sido muy difícil.

Desde hace varios días, afirma, ha tratado de comunicarse con el alcalde para coordinar esfuerzos y así realizar un evento a la altura de lo que significó una tragedia que dejó poco más de 500 muertos, 200 desaparecidos y más de 1.500 damnificados.

“Lo que tenemos programado, por ahora, es una misa sencilla el próximo 1 de octubre a las 10:30 de la mañana en lo que hoy es el ecoparque, donde ocurrió la avalancha”, manifiesta José Joaquín Calle, quien añade que este encuentro religioso es organizado exclusivamente por damnificados.

El líder dice que no habrá sillas ni refrigerios. Solo habrá un altar y un par de altavoces. Y que los recursos para su organización van por cuenta propia.

“Esperamos trecientas personas que vienen de sectores como San Andrés, Niquía, Bello y del barrio Héctor Abad Gómez. Por otra parte, estamos esperando que nos conforme un obispo su presencia en la misa”, infirma José Joaquín Calle, quien vivió la avalancha cuando tenía 14 años.

El mayor problema ahora, según los integrantes de la Corporación Camposanto, es que aún no consiguen el dinero suficiente para alquilar tres buses que traerían a las personas desde los sectores mencionados.

“Esperamos que antes de que termine septiembre la Alcaldía se comunique con nosotros, porque, de hecho, hasta donde sé, la administración no tiene en mente preparar algo especial para conmemorar 30 años de una de las tragedias más grandes que han ocurrido en Latinoamérica”, manifestó el líder.