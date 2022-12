¡Con un collar de arepas! Así fue la distinción en un restaurante al exprocurador Ordóñez

El homenaje que iban a realizarle al exfuncionario en la Asamblea, se llevó a cabo al son de bambucos, patacones y chicharrón en un comedero típico regional.

Alejandro Ordóñez llegó en su camioneta negra blindada al restaurante Mondongo’s, de la carrera 70 con circular 3; iba acompañado de su esposa, Beatriz Hernández, y resguardado por tres patrullas de la Policía Nacional.

Al arribar al establecimiento, entregó declaraciones a los medios de comunicación e ingresó, para ubicarse en el segundo piso del mismo, donde los esperaban, entre otros, el diputado de la Asamblea de Antioquia Carlos Ríos y el presidente del concejo de Envigado, Jorge Correa.

Los dos estaban en una mesa tipo ele, junto a otras 20 personas, en la que se ubicó el exprocurador Ordóñez mientras un trio entonaba las canciones ‘Soy Colombiano’, de Garzón y Collazos, y ‘Campesina santandereana’, de Silva y Villalba.

Cuando el grupo musical terminó de entonar una tercera canción, una mujer interrumpió a los músicos y sin preámbulos ni protocolos, el diputado Ríos tomó un collar de arepas –una especie de presente con el que los antioqueños exaltan a una persona- y se lo puso a Ordóñez en el cuello.

Luego, le entregó un poncho –una prenda usada históricamente por los campesinos de la región para limpiar el sudor de su frente y protegerse de las corrientes de aire-, un sombrero aguadeño y un carriel jericoano.

Todo sucedió en medio de aplausos, patacones, sopas, chicharrones y sopas que eran consumidas por algunos de los invitados, entre quienes había escoltas, amigos cercanos del exfuncionario, periodistas y políticos de la región.

“Desde hace mucho tiempo yo me siento antioqueño. Por muchas razones. Por la identidad con los valores de la antioqueñidad”, dijo Ordóñez, mientras sostenía un micrófono y lucía su nueva vestimenta.

El concejal Ríos le dijo a Noticias Caracol que el homenaje -que iba a ser realizado por la Asamblea de Antioquia y fue tumbado- se hizo por la lucha frontal que el exprocurador sostuvo “contra la corrupción, el pero mal del país que lo ha carcomido, una lucha frontal en favor de la familia, de las instituciones”.

“Es una conciliación en la que él intervino, eso permitió que la demanda contra el Metro por 6 mil y algo millones de dólares quedara en 3 millones 500 mil dólares. Por eso le pedí que me atendiera para entregarle este presente”, explicó Ríos.

Frente a la posición de los detractores del homenaje, quienes critican a Ordóñez su destitución por parte del Consejo de Estado por presuntos hechos de corrupción en su reelección, el diputado dijo: “es parte de la ignorancia de los que no leen y no estudian. Si hubo alguna falla en el proceso, fue de una Alta Corte que se postuló, eso no es un acto de corrupción (Sic)”.

“Quienes están a disgusto son los amigos de quienes fueron sancionados por corrupción, son los corruptos quienes hoy están temblando porque se les están corriendo los espacios”, agregó el diputado, quien manifestó que ha visto a Ordóñez tres veces en su vida y que el homenaje en la Asamblea, con el que se le iba a nombre ‘Hijo Ilustre de Antioquia’, fue tumbado “por una decisión política que atropelló el derecho porque actuaron sin fundamento legal”.

Al preguntarle sobre las denuncias acerca de que las investigaciones por el caso Odebrecht no avanzaron en el periodo en que Ordóñez fue procurador, el diputado dijo que "el no es Dios para poder resolver tantos hechos de corrupción. Hizo lo que pudo".

Durante el homenaje con un collar de arepas, Ordóñez se pronunció durante 15 minutos.

Luego publicó su discurso en las redes sociales y dio a conocer algunas imágenes del encuentro.

