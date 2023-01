Con una aplicación buscan regular la circulación de 500 mil trabajadores en Medellín

Este viernes, la Alcaldía anunció las medidas para garantizar la reactivación de los sectores económicos habilitados a partir del 27 de abril.

Todas las compañías que estén dentro de las excepciones del Gobierno Nacional deberán inscribir a su personal a través de la plataforma, Medellín me cuida: empresas, con el objetivo de regular la circulación de trabajadores. Para ello crearon una aplicación que le permite a los policías tener en tiempo real los datos de la ciudadanía.

“Permite saber si una persona puede salir o no, entonces con la cédula el sistema me dice quien puede estar en la calle y quien no. La Policía tiene mil dispositivos de estos”, anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Quien sea sorprendido sin la autorización recibirá una sanción cercana al millón de pesos.

“Las secciones de empresas en las cuales sea detectado un brote, es decir, más de dos personas infectadas deberán cerrar por 14 días, tal cual lo hicimos con la Plaza Minorista”, indicó el mandatario.

Además, será obligatorio el uso del tapabocas en todos los espacios y escenarios de la ciudad. También seguirá vigente el pico y cédula metropolitano.

En el metro solo se permitirá el ingreso de los autorizados y operará con una capacidad máxima del 35 por ciento, una vez se cumpla con ese porcentaje, se prohibirá el ingreso al sistema.

“Solo las personas autorizadas tendrán cívica habilitada para poderse mover en la ciudad”, agregó el alcalde.

Los carriles derechos de las vías en toda la ciudad estarán habilitados de forma exclusiva para los biciusuarios, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en el sistema masivo de transporte.

Desde el lunes operará el sistema EnCicla con 80 de sus estaciones.