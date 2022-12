Con urgencia buscan donantes de sangre para ayudar a pacientes que luchan contra el cáncer

Ese tipo de personas y quienes tienen enfermedades en el torrente sanguíneo, según el Hospital San Vicente Fundación, son los de mayor demanda.

Por eso, ese centro médico envió un mensaje contundente a los antioqueños: “Para la atención de los pacientes de nuestra entidad con cáncer o problemas en la sangre, se requiere con urgencia que los ciudadanos se acerquen a donar cualquier tipo de sangre en las instalaciones del Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación en Medellín”.

Según el hospital, las personas con estas condiciones “son las que representan la mayor demanda, ya sea de glóbulos rojos o plaquetas, debido a la quimioterapia o a la misma enfermedad que hace que la persona no produzca los componentes sanguíneos necesarios”.

Si usted está interesado en darles una mano, tenga en cuenta estos requisitos:

• Ser mayor de 18 años.

• No haya tenido Hepatitis después de los 12 años.

• No haya ingerido alcohol durante las 6 horas anteriores a la donación.

• Tener una pareja sexual estable en el último año.

• No tener más de 3 horas de ayuno.

• No haber visitado en zonas de malaria o paludismo en los últimos 6 meses.

• No haberse realizado tatuajes o perforación en el último año.

Y recuerde que por cada persona donante se pueden salvar hasta tres vidas. Este año, informó el San Vicente, se han transfundido cerca de 7.000 unidades de sangre a pacientes con estas enfermedades.

Y si teme donar, no olvide que “la donación de sangre no aumenta el peso y no produce anemia, al contrario representa un beneficio para la persona, porque renueva sus glóbulos rojos, oxigena su cuerpo, mejora la circulación y baja el colesterol”, según el centro médico.

Para más información, comuníquese con el 4482626 en Medellín.