Con video autoridades buscan vehículo que atropelló a un motociclista y escapó

Impactante es el video en el que un vehículo arrolla a un motociclista en la vía Las Palmas, centro occidente de Medellín.

En el video se observa cuando este vehículo acelera sobre una curva mientras el motociclista, que también va a gran velocidad, se pasa de carril y es arrollado por el carro, que además huye del lugar.

Publicidad

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y se viralizan rápidamente. Según la información del video, el accidente ocurrió en la tarde del miércoles alrededor de las 5:00 p.m.

El motociclista ya salió del centro médico y habló sobre lo sucedido.

“No, no puse atención no sé a que velocidad iba porque yo sentía que bajaba normal, a mi ritmo incluso. Yo no sentí que me hubiera chocado con un carro porque el choque vino desde el andén entonces lo único que pensé es que me choqué con el separador del andén o algo”, expresó el motociclista afectado.

El motociclista dice que el conductor del vehículo aceleraba para adelantar un bus, recuerda que una vez cayó al piso entró en estado de shock.

Publicidad

“La primera sensación es un dolor muy grande en la espalda. Entré en shock inmediatamente por pensar que hubiera quedado invalido y ya después me confirmaron en el hospital que no tenía fracturas en la columna”, cuenta el motociclista.

Las autoridades tienen identificado al conductor del vehículo y esperan la orden de un juez para detenerlo.

Publicidad

El motociclista colocó una denuncia ante Fiscalía, para que el conductor del carro responda por escapar del lugar del accidente.

Publicidad