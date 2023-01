Con voz temblorosa, cura habla sobre amenazas que lo llevaron a abandonar Armenia Mantequilla

La Diócesis de Caldas confirmó que el municipio no tendrá párroco hasta que la seguridad de su ministro esté garantizada.

Al parecer, hombres del Clan del Golfo estarían detrás de las amenazas recibidas por el presbítero quien tuvo que salir del municipio Armenia Mantequilla (occidente de Antioquia) para preservar su seguridad.

La Diócesis informó que la iglesia principal de esa población permanecerá cerrada hasta nueva orden. Por su parte, el sacerdote amenazado lamentó que esté en duda la realización de la Semana Santa.

“Toda la información la recibí a través del mismo comando de la Policía de Armenia que fueron los que me informaron de que mi vida corría peligro, que era mejor que me cuidara y que ellos mismo me asesoraban y me daban la seguridad. No tuve claridad sobre los motivos, ni quienes”, señaló Raúl Mejía, sacerdote amenazado.

Al enterarse, el obispo de Caldas, Antioquia, exigió su inmediata salida y lamentó las condiciones de seguridad de la zona e indicó que, de ser necesario, no habría Semana Santa en el pueblo.

“Las condiciones para el regreso del sacerdote pues tienen que ser las mejores como la de cualquier ciudadano y entonces mientras la situación no cambie, nos parece un poco arriesgado”, dijo César Balbín, obispo de Caldas.

Tras la denuncia, la Policía aseguró que brindará la seguridad necesaria. En manos de la diócesis queda la decisión de si el padre regresa o cambia de párroco.

“Si así lo desea estaríamos buscando todas las condiciones para que él pueda cumplir con su labor pastoral en el municipio”, indicó coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia.

Durante dos años, el presbítero ejerció su labor de párroco en la iglesia San Antonio de Padua de Armenia Mantequilla, sin contratiempo alguno, tras conocerse de sus amenazas decidió hablar y denunciar el hecho.

El sacerdote espera que las condiciones para su regreso sean óptimas. Por ahora, los cerca de cinco mil habitantes de este domingo no podrán celebrar la santa misa.