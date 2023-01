Con vuelos acrobáticos de los ‘Thunderbirds’ de Estados Unidos, cerró la Feria Aeronáutica

En la novena edición del evento, más de 100 aeronaves en tierra hicieron parte de la exposición y 90 fueron las encargadas de surcar el cielo antioqueño.

Bajo un cielo azul, cientos de personas se dieron cita en el aeropuerto José María Córdoba, para disfrutar del evento con el que finalizó la Feria Aeronáutica 2019.

El grupo de vuelo acrobático, ‘Thunderbirds’, de Estados Unidos, se encargó de sorprender a los espectadores, una tarea que llenó de orgullo a los pilotos extranjeros.

"Nos sentimos muy orgullosos, estamos maravillados con Colombia y la gente, nos da mucho orgullo representar a nuestra Fuerza Aérea y a Colombia", confiesa un piloto de la Fuerza Aérea de EE. UU.

"Excelente, espectacular, algo que no se ve todo el tiempo, esperábamos esto y mucho más, pero cumplió nuestras expectativas", comenta Juan Sebastián Bravo, asistente al evento.

Sin importar las incomodidades, ni el tiempo que tuvieran que esperar, fueron muchas las personas que lograron disfrutar de la muestra aérea desde los alrededores del aeropuerto.

"Mejor panorama que estar en el tumulto, me imaginaba salir en ese tumulto y no, Dios mío no, me vine mejor para acá y me siento feliz acá", señala Alicia Gaviria, espectadora.

El balance entregado por la Aeronáutica Civil, durante los cuatro días fue muy positivo.

"En la feria, afortunadamente, se registraron cero accidentes. Creo que cumplimos las expectativas, creo que todo el mundo se va contento de este espectáculo que es para todos los colombianos", resalta el coronel Arnaud François Gerard, subdirector general de la Aeronáutica Civil y Gerente de la Feria Aeronáutica.

En la novena edición de la Feria Aeronáutica, más de 100 aeronaves en tierra hicieron parte de la exposición y 90 fueron las encargadas de surcar los cielos y maniobrar para entretener a los más de 70.000 mil espectadores que asistieron.