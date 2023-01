Concejal Álvaro Múnera denuncia maltrato animal en desfile del arriero en Envigado

De acuerdo con lo expuesto por el político, las mulas quedaron expuestas a un inclemente sol, cargando vigas pesadas y sobre pavimento.

A través de sus redes sociales, el concejal de Medellín Álvaro Múnera denuncia que en el Desfile del Arriero y Silletero de este fin de semana en el municipio de Envigado hubo maltrato animal.

De acuerdo con el corporado, las mulas quedaron expuestas a un inclemente sol, cargando vigas pesadas y sobre pavimento como se puede observar en los videos compartidos en su perfil de Facebook.



“¿Qué le pasa a la alcaldía de Envigado autorizando esto? Mañana me despacho con todo en el Concejo de Medellín y le entregó la información a mi compañera Paulina Aguinaga que nos representa en la junta del Área Metropolitana para que ese municipio explique cómo se pasa por la faja el acuerdo metropolitano de Bienestar Animal”, dice la denuncia.

Sobre el hecho Múnera señala que: “Nosotros nos vamos a quedar haciéndole apología a un sistema de transporte obsoleto, que así se labró y se construyó Antioquia, listo, pero no hay que recrear algo que en el siglo XXI no cabe”.

Por fortuna, no hay reporte de ningún animal lesionado, pero dice el concejal que la sobre carga y maltrato es evidente.

Además, añade que este tipo de prácticas están prohibidas, tal como sucedió con la cabalgata de Feria de Flores, que fue eliminada de la programación precisamente porque vulnera los derechos de los animales.

“Los animales no son un medio de transporte, deben ser libres”, advierte Álvaro Múnera.