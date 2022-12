Concejal de El Carmen de Viboral es investigado por conducir ebrio y atropellar a una persona

En un video quedó registrado un accidente protagonizado por el funcionario Fabio Rodas. Según testigos, conducía su motocicleta en aparente estado de embriaguez.

En las imágenes se puede ver al cabildante discutiendo con Jaime Quiceno, hombre que resultó lesionado en el hecho, manifestaron sus familiares.

“El señor se veía en estado de alicoramiento y todo el mundo llegó a auxiliarlo pero él decía no, no yo estoy bien. Mi hermano tuvo contusiones en el brazo, golpes en la cintura y raspones en el pie”, aseguró a Noticias Caracol, Leandro Quiceno, hermano del afectado.

En el video también se alcanza a apreciar que el concejal evadió la responsabilidad y huyó del lugar del accidente. Por su parte, el tránsito municipal inmovilizó la moto y confirmó que el vehículo además no tenía documentos.

Luis Fernando Neira, secretario de Movilidad del Carmen de Viboral dijo que el funcionario se presentó a notificarse de los trámites sobre la investigación. “Una vez verificamos los antecedentes de la moto observamos que efectivamente esta tiene vencidos el SOAT y la revisión técnico mecánica", señaló el funcionario.

Noticias Caracol buscó al concejal Rodas sin embargo solo recibió esta respuesta de su abogado: “tenemos que esperar el debido proceso y una vez, la autoridad competente haya tomado una decisión de fondo, el concejal Fabio Rodas hará un pronunciamiento público sobre lo ocurrido ese día”, aseguró Francisco Giraldo.

El concejo municipal de Carmen del Viboral rechazó lo sucedido, sin embargo el presidente de la organización, John Jairo Arcila, dijo que no habrá sanción para el funcionario público.

La secretaría de Movilidad de este municipio ubicado en el Oriente antioqueño informó que la motocicleta sigue inmovilizada y durante esta semana se realizarán las audiencias respectivas de este caso.

Rodas podría perder su licencia de conducción por 25 años y recibir una sanción económica.