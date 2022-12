Concejal de La Ceja protagoniza bochornoso caso de “usted no sabe quién soy yo”

Foto: El concejal Sandro Jurado representa al movimiento Alianza Social Independiente (ASÍ).

Un episodio más de “usted no sabe quién soy yo” se presentó en Antioquia. Su protagonista: el concejal del municipio de La Ceja Sandro Jurado, quien fue grabado en un video aficionado mientras insulta en repetidas ocasiones a un grupo de jóvenes, en un establecimiento público. (Vea también: Vergonzoso: mujer al parecer ebria agredió a autoridades en vía pública).

“Tuvo infortunadamente un encontrón con unos ciudadanos y la respuesta del corporado no fue la mejor. Nosotros desde el Concejo rechazamos lo ocurrido”, dijo Nelson Carmona, presidente del Concejo de La Ceja.

El acalorado reclamo del concejal continuó y su comportamiento causó rechazo entre sus electores.

Vía telefónica, Noticias Caracol habló con uno de los supuestos afectados, quien dio a conocer su versión sobre lo sucedido.

“Sin mediar palabra, sin yo conocerlo, me dijo que me iba a matar, que era él o era yo, que le había hecho algo a la hija de él, entonces me pareció algo delicado porque cuando otra persona llega a ofrecerle bala, no es para tomarlo como una charla”, manifestó.

El concejal Jurado habló con Blu radio.

Al ser cuestionado por su actitud, el cabildante dijo: “todo esto tiene un contexto político y personal detrás y en el momento dado me expresaré sobre esto, mejor si es en televisión”.

Además, dijo que “soy un ser humano y cualquiera reaccionaría igual si se meten con la familia de uno”, pues según él la discusión se presentó porque “hablaron de mi hija que está (bajo cuidado) en una clínica especializada”.

El concejal confesó que estaba “con unos tragos encima, pero eso qué tiene, yo soy una persona transparente y pues simplemente reaccioné”, pero negó que hubiera amenazado de muerte a alguien e invitó a los supuestos afectados a hablar sobre el tema en televisión.