Concejal de Medellín denuncia presiones para apoyar venta de acciones de Isagén

Una grave denuncia hizo durante el debate al proyecto de acuerdo para vender el 13,14 % de Isagén que tiene EPM al nuevo dueño controlante de la generadora, la canadiense Brookfield Asset Management (BAM), el concejal de Medellín, Róber Bohórquez.

La situación, explicó Bohórquez, se presentó desde horas de la mañana cuando él llegó a su oficina.

“Llegué a mi oficina y lo encontré ahí. Pensé que me iba a saludar y comenzó a presionarme, a presionarme. No aguanté y salí de la oficina. No es sano para la democracia para que ejerzan presión para votar un proyecto a favor. Me sentí intimidado”, denunció Bohórquez al referirse a Santiago Gómez, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.

Además, Bohórquez aseguró que hubo otro encontrón con el funcionario de la administración de Federico Gutiérrez, una vez concluyó su argumentación para rechazar la enajenación de las acciones de Isagén.

“Salgo (termino) de hablar, se levanta, me pone la mano en el hombro, y empieza a insultarme y a agredirme verbalmente, le digo que no me voy a dejar intimidar y salgo a poner la denuncia en el Concejo, regreso a mi oficina y me esquema de seguridad tuvo que cerrar la puerta para evitar que este hombre me agreda”, relató el cabildante del partido Cambio Radical.

“Siento que mi vida corre peligro. En una decisión de estas no sé cómo va actuar este hombre”, denunció Bohórquez.

La discusión entre los dos funcionarios, comentó una fuente cercana al Concejo de Medellín, que pidió no ser identificada, ocurrió en el tercer piso del recinto, donde está ubicada la oficina del concejal Bohórquez. Fueron testigo de ello una decena de personas.

“Estaban el concejal Bohórquez, su escolta (tres policías) y otras cinco personas”, relató la fuente.

El concejal Jaime Cuartas, uno de los siete miembros de la Comisión Primera del cabildo, que decidió sobre el proyecto, conoció de la denuncia hecha por Bohórquez.

“Él estaba denunciando que había tenido una situación difícil. No conozco el hecho a profundidad, pero el concejal manifestó una inconformidad”, explicó Cuartas.

Y agregó que el concejal de Cambio Radical dijo “durante el debate que él no compartía que le hicieran lobby por un voto”, pero aclaró que no fue testigo de las supuestas presiones. “Estábamos centrados en un debate duro, complejo. Nadie más dijo nada al respecto, él manifestó su molestia y ya”.

También aclaro que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha respetado la independencia del Concejo.

Al conocer las denuncias, el alcalde se pronunció.

“Pregúntele a otros concejales si hubo presión o no. Toda persona tiene derecho a votar de manera libre. Hay algo fundamental y es el respeto. Hay que decir siempre la verdad”, dijo Gutiérrez. Noticias Caracol trató de contactar al secretario de Gobierno, Santiago Gómez, y no fue posible.

Frente a la decisión de Comisión Primera del Concejo, el gerente de EPM dijo que siguen considerando que lo mejor para la ciudad es vender las acciones.

“Estamos dispuestos a seguir exponiendo las razones. A EPM le queda seguir argumentando los beneficios de la venta”, dijo el gerente general de EPM, Jorge Londoño De La Cuesta, sobre la decisión del Concejo de Medellín sobre el proyecto que solicita la enajenación de las acciones de EPM en Isagén.

En contra de la iniciativa votaron los concejales Róbert Bohórquez, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Aura Marleny Arcila Giraldo.

Apoyaron la venta de las acciones de Isagén Daniel Carvalho Mejía, Jaime Alberto Mejía Alvarán y Jesús Aníbal Echeverry Jiménez.

El proyecto de acuerdo propone que de los 1,48 billones de pesos que entrarían por el negocio, 600 mil millones de pesos se giren como transferencias extraordinarias para financiar parte del proyecto de movilidad masiva en el corredor de Avenida 80 y otros 100 mil millones serían invertidos en saneamiento básico de unas 42 mil familias.

Aunque en este primer debate triunfó la negativa de vender las acciones de Isagén que tiene EPM, la Alcaldía de Medellín podrá apelar la decisión, lo que permitiría que otra comisión del Concejo analice la propuesta.