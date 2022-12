Concejales: Tranvía de Ayacucho tiene problemas de diseño

El tranvía no pasó el examen de los concejales, que este lunes, visitaron el lugar de estacionamiento de los trenes y los sitios donde se construyen las estaciones de Oriente, Alejandro Ehavarría y Miraflores.

Durante la visita, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos denunció que aproximadamente el 95 por ciento de los diseños de la obra se tuvieron que reestudiar debido a sus deficiencias.

Guerra Hoyos manifestó que el reestudio tiene un costo aproximado de 700 millones de pesos y la implementación de las acciones determinadas en los análisis vale 6 mil millones de pesos, suma que se tendrá que invertir en anclajes de 11 kilómetros que no estaban contemplados inicialmente.

Además, del hallazgo anterior, en la obra existen problemas en la cochera -sitio de estacionamiento de los trenes-. Uno de los muros tiene una falla tan grande que atrasa la entrega de la estación de cable que llevará a los sectores de La Toma, Caicedo y 13 de noviembre.

Guerra Hoyos anotó que se presentan problemas en la topografía y en los estudios de suelo.

“El contratista no le cumplió a la ciudad con diseños idóneos, razón por la cual hay sobrecostos por 10 mil millones de pesos y atrasos en el avance de la construcción que ya habían sido advertidos por la interventoría”, aseveró el concejal.

Por su parte Jesús Aníbal Echeverri Jiménez señaló problemas de movilidad por causa de la construcción del tranvía, deterioro en las losas y daños en los drenajes. No se respetan los protocolos de seguridad, afirmó.

A pesar del panorama, el presidente del Concejo, Fabio Humberto Rivera Rivera, aseveró que las fallas en algunos de los muros no afectan la construcción y puesta en funcionamiento del tranvía, el cual estará listo para pruebas comerciales en septiembre de este año.



Eso sí pidió, el concejal Rivera pidió al Metro y a los contratistas que corrijan las irregularidades que se han encontrado.

Claudia Restrepo Montoya, gerente del Metro se comprometió ante los concejales a realizar una exhaustiva revisión de las inconformidades que los corporados señalaron en la sesión y a responder oficialmente las inquietudes manifestadas por ellos.