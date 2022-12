Concejo aprueba el controvertido Acuerdo 300

Aunque se creyó que el proyecto de Acuerdo 300 se hundiría en el segundo debate, nuevamente fue aprobado en la segunda plenaria.

Bernardo Alejandro Guerra, Luis Bernardo Vélez, Juan Felipe Campuzano, Yefferson Miranda y Miguel Quintero, fueron los concejales que votaron en contra del acuerdo.

Aunque el concejal Nicolás Duque no estaba de acuerdo, no pudo votar porque se pasó de partido, lo que significa una doble militancia.

El debate se tornó agitado, ya que se argumentó que el proyecto busca que las entidades descentralizadas se conglomeren, lo que algunos consideraron una forma de ir privatizando algunas entidades públicas.

En la sesión, que estuvo con aforo completo, hubo arengas y en varias ocasiones la comunidad asistente se puso de espaldas a los concejales como forma de protesta.

Una de las ponencias más fuertes en contra fue hecha por Juan Felipe Campuzano. El concejal siempre manifestó su desacuerdo indicando cuatro razones para votar negativamente.

“El diseño del acuerdo solo estará terminado el 16 de abril, por lo que debieron presentarlo a los concejales el 17 de abril y no debatir sin saber qué es lo que proponen. Hace dos años, se le aprobó la modernización al municipio, con fines muy parecidos y no les alcanzó, quien va garantizar que ahora si las hagan. Por otro lado, es indecoroso presentar esta propuesta en un año electoral y muy vergonzoso saber que los algunos concejales que van a votar positivamente, un día antes del debate, se reunieron con el alcalde”, aseveró Campuzano.

Por su parte, la edil María Mercedes Mateus defendió el proyecto, indicando que serviría para que por fin Medellín pueda ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en meses pasados.

Según la secretaria de Gobierno de Medellín, “este es un avance importantísimo porque nos permite optimizar los procesos del municipio para afrontar los nuevos retos que tenemos como ciudad. Ahora sigue el nuevo modelo de operación por procesos. Estos se irán socializando a la comunidad rindiendo cuentas permanentemente”.