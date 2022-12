Concejo decide enajenación del 13% de acciones que tiene EPM en Isagén

Desde las 9:00 de la mañana, la comisión segunda del Concejo, encabezada por Fabio Humberto Rivera, se decidirá si se autoriza la enajenación del 13 por ciento de las acciones que tiene EPM en Isagén.

El presidente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, manifestó que la venta sería lo más adecuado para la ciudad, para que la acción no pierda valor en la Bolsa y además, Isagén, más que un socio, es un competidor, dado que EPM también es generador de energía.

“Consideramos nosotros que lo más aconsejable es venderlas, porque la acción lo más posible es que pierda liquidez y cuando un bien pierde liquidez pierde valor en el tiempo”, asegura Londoño.

Según el directivo de la entidad, no tendrían estipulado un plan b, en caso de que no se dé la venta accionaria. El único camino sería una negociación directa con Brookfield.

En el primer debate de la comisión segunda del Concejo, había sido aprobado el proyecto para autorizar la enajenación, con una votación de 5 a favor y tan solo 2 en contra.

#SesiónPlenariaCM decide hoy sobre venta de acciones de EPM en Isagén. Sigue la seňal en vivo en nuestro canal de Youtube. #ElPoderEsTúYo — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) March 15, 2016