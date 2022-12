Conductor de Cabify habría golpeado brutalmente a un joven al no dar con la dirección de destino

Los hechos tuvieron lugar este sábado 3 de junio en el sector de El Poblado, oriente de Medellín.

La empresa aseguró que ya expulsó a la persona señalada de cometer la agresión.

Con graves lesiones, Sebastián Aristizábal, usuario de la plataforma Cabify, denuncia que fue brutalmente golpeado por un conductor mientras le prestaba el servicio de transporte a su lugar de domicilio en El Poblado de Medellín.

Según la víctima de la agresión, al ver que el conductor conducía de manera agresiva, decidió llamar a la empresa a poner la queja.

“El conductor tomó la decisión de dar un giro y decir, bájese del vehículo, yo me bajé del carro, cerré la puerta y tenía que cruzar una calle, entonces bajé mi celular para cruzar y el conductor se bajó y empezó a agredirme”, señaló Sebastián Aristizábal, víctima de la agresión.

De acuerdo con su versión, el conductor habría tomado esta reacción al no dar con la dirección de destino.

“Me dijo: cancélelo que yo no sé dónde es, pero yo lo vi y reconocí las placas del vehículo las cuales me las avisa la aplicación, y le dije estás a cinco metros”, añadió.