Conductor denuncia que fue obligado a mover pasajeros en bus con fallas mecánicas

El hombre había sido enviado en remplazo de otro automotor que se incineró en la autopista Medellín - Bogotá. Afectados exigen que les respondan.

Según los viajeros, sus vidas corrieron peligro luego de que el vehículo que los transportaba se quemó . Su problema ahora es mayor porque aseguran que nadie les responde por sus pertenencias.

Las dramáticas imágenes del momento en el que el bus se ve envuelto en llamas fueron grabadas por ellos.

Viajaban desde Bogotá hacia Medellín y cuando se desplazaban por Puerto Triunfo, Antioquia, sintieron una explosión.

“Sentimos como un estallido y cuando eso sonó, se empezó a quemar todo el bus. Ni siquiera los conductores sabían qué hacer, nos sacaron”, raletó Briggitte Alonso, una de las afectadas.

Del bus de dos pisos, todos sus ocupantes lograron salir ilesos, corriendo o de cualquier forma. Todo lo que había en el vehículo se quemó, incluidos sus equipaje.

“Nos dicen que ellos solo responden por 100 mil pesos porque no tienen ninguna clase de seguro contra accidentes y equipaje, luego me dirijo al Ministerio (de Transporte y me indican que yo puedo hacer una denuncia y si no tengo abogados se puede demorar entre dos y tres años”, manifestó Magnolia Arango, otra afectada.

A medio camino, tuvieron que ser montados en otros buses de la misma empresa. Videos grabados por los mismos afectados demostrarían que volvieron a estar en riesgo.

En la grabación se escucha cuando una persona le pregunta al conductor: “¿En la empresa le dijeron a usted que viajará así sin frenos?”

A lo que él responde: “Les dije, el carro está largo de frenos, sin fuerza, recalentado, y me dijeron, se va, esa es la orden, así se va”.

Los afectados señalaron que el bus aparantemente excedió en varias oportunidades los límites de velocidad.

Noticias Caracol en Medellín intentó comunicarse con la empresa implicada, pero no fue posible.