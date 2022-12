Conductor fue baleado por el escolta de un carro de valores tras discusión por un parqueadero

Un caso de intolerancia sucedido en el centro de Medellín, que quedó grabado en videos aficionados, tiene sorprendidos a los antioqueños.

“Él me disparó, él me disparó, ayúdenme. Esto no se queda así, usted va a tener que responder”, se escucha en la grabación.

Es la voz del conductor de un camión al servicio de la Secretaría de Espacio Público de Medellín, quien herido y angustiado señala a un escolta de un carro de transporte de valores de haberle disparado en medio de una discusión por un sitio para parquear.

“Me parece muy horrible esto, no debiera de suceder. Hay que tener más tolerancia. (Ellos) se pusieron a alegar aquí, que porque el uno no cuadraba (parqueaba) el carro, que porque el otro no daba permiso, entonces por una bobada de nada se agrandó el problema”, relató Benjamín Molina, uno de los testigos.

Todo ocurrió en plena hora pico en la avenida La Playa, en el centro de medellin. Decenas de personas entraron en pánico y el trancón fue monumental.

“Me escondí porque me dio miedo. Fue una escopeta y eso sonó muy duro y lo rasguñó;

uno en esos casos tiene que correr, uno escucha un disparo y que miedo”, manifestó Jaider Andrés Alzate.

Tras lo sucedido, cientos de personas rodearon el carro de valores cuando intentó moverse del lugar. La Policía llego al sitio y capturó al responsable.

“Un trabajo de atención en primera medida a la persona que se encontraba lesionada, para brindarle los primeros auxilios, velar por su integridad física y seguido a esto se realizó la labor de judicialización de la persona que ocasionó las lesiones”, explicó sobre la atención del caso el mayor Mauricio Rogeles, comandante de la estación de policía de La Canderia.

El lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial donde se recupera de una herida en la cabeza.

