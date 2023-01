Conductor habló de los riesgos que afronta a diario por situación en la comuna 13

Unos 50 mil pasajeros en el occidente de Medellín permanecen afectados por un paro de seis rutas debido a la inseguridad y las extorsiones a la empresa.

Las comunas como la 12 y la 13 son pasos obligados de los conductores en sus recorridos. Ellos afirmaron que lo inseguro no son las rutas, sus problemas van más allá de eso.

“El problema no es con los puntos de la ruta ni nada, sino la problemática directamente con la empresa. En este momento el paro es a nivel general de Coonatra”, indicó un conductor afectado.

Agradecieron el acompañamiento de la Policía y el Ejército, quienes, con puestos fijos, motorizados y más de 300 hombres, pretenden llenarlos de confianza para que salgan nuevamente a trabajar.

Vea aquí: Cuatro días de paro completan seis rutas de buses de la comuna San Javier “Un dispositivo que se ha montado con base no solo en las informaciones y los eventos que hemos tenido sino también las necesidades sentidas de los conductores”, señaló el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá.

El problema según los conductores, lo debe arreglar la empresa porque con su marca son blanco seguro para los delincuentes en cualquier punto de sus recorridos.

“Se está corriendo riesgos, la verdad que en este momento ninguno tiene la seguridad, ni la tranquilidad de salir a laborar, porque el problema no es con nosotros, no es con los conductores, hay alguna presión sobre la empresa y no sabemos que es”, manifestó el conductor.