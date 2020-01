Conductor que estrelló el tranvía se negó a la prueba de alcoholimetría

El accidente se produjo, según las autoridades, porque el hombre a bordo de una camioneta se pasó un semáforo en rojo.

Martha Suárez, la líder de planeación de la Secretaría de Movilidad, dijo que se debe esperar a la decisión de una juez para saber a ciencia cierta qué sucedió.

“Frente a determinar la conducta del conductor, de qué pasó, tenemos que esperar tanto al fallo de las evaluaciones que se hagan con los medios tecnológicos que tenemos el Metro y los inspectores”, dijo Suárez.

El conductor chocó el vehículo del tranvía en un cruce de semáforo. En esas intercepciones, el tren ligero siempre va a tener prevalencia frente a otros vehículos, lo que quiere decir que el conductor de la camioneta se pasó la luz en rojo mientras cruzaba el sistema.

Así lo explica la funcionaria: “Al tranvía se le da la prioridad semafórica, o sea que cuando él pide el derecho de paso, nosotros se lo otorgamos y cortamos el derechos de paso que tienen los vehículos”.

Pero no es la primera vez qué pasa un choque de estos, de hecho este año van dos accidentes similares, sumado a una estadística de 500 durante los últimos cinco años.

“Se han observado muchos accidentes ahí y eso, he observado también, atrasa la operación del sistema. Me ha tocado ver que hasta que no llegue la ambulancia el sistema queda parado”, indicó un habitante del sector.

El conductor de la camioneta se negó a hacerse la prueba de alcoholimetría, por lo que afrontará un proceso legal con la inspección de la Secretaría de Movilidad.