Conductores a Urabá suplican que cierren esta vía que los pone a ‘bailar con la muerte’

En un video aficionado se ve cómo un autobús, que iba con 34 pasajeros, quedó al borde de un despeñadero en la vía entre Turbo y San Pedro de Urabá.

La imagen recuerda el trágico accidente de un bus escalera que se fue a un abismo en Sabanalarga (Antioquia), hecho en el que murieron 14 personas.

Publicidad

Luto en Antioquia por accidente de bus escalera en Sabanalarga: al... Sucedió a las 6:00 de la mañana del lunes en el kilómetro 3 del Alto de Mulatos, a unos 400 kilómetros desde Medellín, donde hay una carretera por la que a diario transitan carros pequeños, camiones y buses.

Precisamente uno de estos vehículos –adscrito a la Cooperativa de transportadores de Urabá (Cootrasuroccidente)- fue el que se vio envuelto en un dramático intento por cruzar un trayecto en mal estado.

Según su conductor, Rodolfo Moreno, el incidente se presentó bajo una conjugación de errores.

El primero de ellos es que su ayudante, un joven de 26 años que estaba en su turno al volante, no le avisó sobre el mal estado de la vía.

Publicidad

“Yo iba durmiendo, me acosté en cierta parte y le dije que me llamara porque uno conoce el terreno. Donde yo estuviera manejando no me le meto. El pelao falló”, dijo.

Cuando el joven conductor se vio en problemas, aseguró Moreno, lo llamó por una bocina: “Ey, ey, ey, Rodolfo, bajate, bajate (del camarote en el que descansan)”.

Publicidad

En ese momento, Moreno se acercó a la cabina y comenzó a evacuar a los pasajeros. Luego, junto a su ayudante, sacó las maletas de la bodega de equipaje y comenzó a buscar una máquina que le permitiera rescatar el vehículo.

“La gente fue saliendo, fue evacuando, el carro quedó muy estrecho contra el barranco, la distancia que había era muy poca. Al rato llegó otro carro, trasbordamos y nos tocó al compañero y a mí sacar las maletas para que que se fueran en él”, explicó Moreno, quien aseguró que está próximo a cumplir 51 años, de los cuales lleva 38 años conduciendo.

Por fortuna, dijo, no hubo personas heridas: “Gracias al Señor no pasó nada. Eso ahí es muy bravo. Es una montaña muy inestable, es una falla geológica muy brava en la que están cuadrando la banca, haciendo unos gaviones, pero eso es platica botada”.

Para sacar de la zona el automotor fue necesaria la ayuda de una máquina retroexcavadora a la que llaman ‘pajarito’ en la zona. “El carro tocó sacarlo levantado, levantado, para sacarlo a la vía prácticamente colgando”, describió Moreno, quien 12 horas después del incidente volvió a transitar por allí.

Publicidad

“Yo les dije a los de la vía: ¡por qué no la cierran! Ciérrenla de una, hay otras vías de acceso, una por Pueblo Bello hasta pasar por Pueblo Nuevo, y que va a salir a Necoclí. Cierren esta vía que aquí va a haber una tragedia”, dijo el conductor.

Héctor Darío Calle Cano, gerente de Cootrasuroccidente, le dijo a Noticias Caracol que le han hecho saber a la Secretaría de Infraestructura de Antioquia sobre la situación. “Incluso les mandé un video”. Y aclaró que la empresa presta el servicio hasta cuando el estado de la vía se los permite.

Publicidad

Como ocurrió la mañana de este martes, cuando paso por esa zona el bus que salió desde Medellín a las 9.00 p.m. del lunes.