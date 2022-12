Conductores imprudentes durante la celebración del día de la Virgen del Carmen

Durante la noche de este jueves, más de trecientos conductores salieron a recorrer las principales vías de Medellín en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen.

Sin embargo, en medio de pitos y alabanzas, muchos de los que hacían el recorrido alteraron el orden, con maniobras que ponían en riesgo no solo sus vidas, sino de quienes los acompañaban.

Un taxista reconoció la situación: “sí está como pesadito el ambiente, por qué lo hace, no de celebración pero sí debería ser más suave”.

Menores y mujeres sentados y otros que se sostienen de las puertas y las ventanas se vieron en las calles de la ciudad, incluso, varios de ellos con licor y cigarrillo en mano.

Lo que muchos de estos conductores no saben es que esta forma de celebración se les convertirá en un problema, Fredy Muñoz, supervisor de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, dijo que “muchos de estos señores se van a llevar una sorpresa ya que había cámaras, se les van a efectuar unas sanciones, a las personas que infringieron muchas de estas normas”.

En medio del trayecto, la gran mayoría de conductores recorrió Medellín siguiendo a la imagen de la virgen y dando gracias por los favores recibidos.