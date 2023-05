Confeso asesino de mujer en Bello se voló tras entregarse y no haber sido detenido

El pasado viernes fue asesinada en el municipio de Bello, Antioquia, una joven llamada Julieth Girlesa Cornelio Cardona. Su expareja sentimental confesó el crimen, se entregó, pero ahora está prófugo de la justicia, según denunció la familia de la víctima.

“La ley no sirve, ella tanto que luchó y luchó en la Fiscalía y nada de eso sirve. ¿Cómo es que un tipo esté allí porque se presentó voluntariamente y no lo detienen? Entonces, se vuela y ya”, dijo en Blu radio Eliana, mamá de la mujer asesinada.

El principal sospechoso del crimen es un hombre identificado como Johan Sebastián Hernández Arango, de 32 años, a quien Julieth Girlesa había denunciado por violencia intrafamiliar. Incluso tenía una orden de alejamiento, lo que no impidió que la siguiera buscando contra su voluntad.

“A cada rato venía por acá, llamamos a la Policía y venían al rato, lo único que hacían era hablar con ella y ya”, señaló la mamá de la víctima.

El pasado viernes, cuando la joven salió del trabajo, fue abordada por su expareja, quien la hizo irse con él en un taxi.

El conductor se comunicó con el 123 para alertar que transportó a una pareja, la cual estuvo discutiendo sobre dinero y su hijo. De acuerdo con el testimonio del taxista, el hombre estuvo amenazando a la joven todo el tiempo.

Al momento de los hechos Julieth se encontraba con su hermana, quien intentó comunicarse con la joven luego de que su excompañero sentimental se la llevara. La víctima le contestó, dijo que estaba bien y se encontraba en el sector de Manantiales.

Sin embargo, cuando la familia trató de hablar con la joven nuevamente, quien respondió esta vez a la llamada fue el señalado agresor, que confesó haber matado a Julieth.

“Me contestó desde el celular de mi hija y me dijo: 'Tranquila, ya la maté, me voy a entregar. Tranquila, y a usted también la voy a matar por alcahueta'”, relató la mamá de la joven.

El cuerpo de Julieth fue encontrado a 20 metros de la carretera en la vía Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Bello.

La víctima habría sido estrangulada, al parecer con una chaqueta, y luego su cuerpo lo arrojaron por un barranco.

¿Cómo quedó libre el presunto feminicida?

Al parecer, como no fue sorprendido en flagrancia, Johan Sebastián Hernández Arango quedó en libertad y vinculado a la investigación. En las últimas horas emitieron orden de captura, sin embargo, ahora se desconoce su paradero.