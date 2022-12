Confirmado: borracho al volante causó tragedia al matar a dos personas en Bello

Hasta los patios del Tránsito de Bello fue traslado el vehículo particular que arrolló a varias personas en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Según el exámen de alcoholemia practicado al conductor, este se encontraba borracho.

“Ya tenemos los resultados y el laboratorio nos confirma que tenía segundo grado de embriaguez. En este momento, está en la Clínica del Norte por las heridas del accidente y la agresión de la comunidad”, dijo Gabriel Zapata, coordinador de la Policía Judicial del tránsito de Bello.

En el accidente, Paulina Echavarría Holguín, una niña de 11 años, y Verónica Zapata Valencia, una mujer de 32, murieron. (Vea también: Menores de edad, víctimas de los accidentes de tránsito en Medellín y Caldas).

Otras once personas resultaron heridas, dos de ellas aún están hospitalizadas..

Algunos habitantes del sector relatan cómo salvaron de morir.

“Yo me salvé gracias al poste, estaba ahí sentado y me dijeron que me fuera, pero espere otro rato”, narró William Torres, testigo del hecho.

Entre tanto, en el municipio de Caldas, las autoridades investigan otro fatal accidente donde al parecer una mujer que aprendía a conducir perdió el control y arrolló a dos menores de 14 y 15 años.

Según las autoridades, una de las dos víctimas del accidente fue remitida hasta el Hospital General, donde en las últimas horas murió.

El otro herido que dejó este accidente se recupera en un hospital.