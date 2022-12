¡Confirmado! Paul McCartney se presentará en Medellín el 24 de octubre

Publicidad

Así lo dio a conocer el artista en su página web y sus redes sociales. El espectáculo hace parte de la gira ‘One on one’.

Paul will be getting #OneOnOne with Colombia in October. Full details and pre-sale info HERE: https://t.co/7lfgmlxybp pic.twitter.com/PUfxBavOzL — Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 20, 2017

“Medellín y el Atanasio Girardot están listos para recibir a Paul... El exBeatle regresará a Colombia luego de cinco años de su primer presentación en Colombia.

En abril de 2012, el artista inglés tocó en el estadio El Campín de Bogotá.

Su 'show' esa noche fue majestuoso, tanto que publicó en su página web que en su última presentación la había pasado muy bien, por lo que está excitado de regresar y presentar su nuevo recital.

"The last time we played in Colombia we had a blast and I always wanted to go back. I'm really excited to get there with my new show this year. Can’t wait to see them all and have a rock party", dice el texto original.

