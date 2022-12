¿Conformaría una familia trieja? Los retos que enfrenta el poliamor en una sociedad tradicionalista

Tres maridos y un solo amor. Ellos son Manuel Bermúdez, Alejandro Rodríguez y Víctor Hugo Prada, y ahora constituyen una familia, o legalmente hablando, un régimen económico cuya base es la relación de trieja.

Contexto: Luego de vivir juntos durante cuatro años, tres hombres sellaron su amor en notaría de Medellín

Son paisas, y decidieron tomar esta decisión ante notario como sociedad de hecho para generar un antecedente, pero sobre todo, afirma Manuel Bermúdez, constituir una relación legal para que en el futuro no haya malentendidos.

Y hay que aclarar algo, este no es un matrimonio sino una trieja.

Pero ¿Es legal esta unión?

Bermúdez, quien sobrepasa los 40 años, manifiesta que tomaron la decisión de afianzar su relación a través de este documento por un lío jurídico que hace poco tuvieron y que duró 3 años, cuando murió Alex, un joven de 33 años quien hacía parte de esta relación.

“Antes éramos cuatro, pero murió Alex. Entonces comenzamos una pelea jurídica para reclamar por derecho la pensión de supervivencia que tenía y la ganamos en primera instancia”, afirma Bermúdez.

Ahora que los tres firmaron ante notario conformando una sociedad de hecho y régimen patrimonial, esta pelea juridica no volverá a pasar, asegura.

“Otro punto importante es que el documento habla del derecho a morir dignamente. Esto porque ya podemos reaccionar como familia ante la muerte. Muchos homosexuales al momento de una enfermedad o muerte, los parientes terminan tomando decisiones por esta persona, dejando de lado a su pareja homosexual. Aquí queda claro que seremos nosotros quienes podemos disponer de nuestros compañeros ante la enfermedad y el fallecimiento”, argumenta Manuel Bermúdez.

Y añade: “También trae un beneficio cultural. Yo creo que poliamor es un tema que ha estado escondido durante muchos años, cuando muchas familias son poliamorosas y no lo dicen por temor a la censura social. Queremos sembrar un precedente”.

La Notaría Sexta de Medellín fue testigo de esta unión y este es uno de los puntos acordados:

Puntos de vista:

Daniel Gómez Mazo, abogado de la Universidad Eafit y magister de derecho y sexualidad de la Universidad de California, afirma que la conformación de familias de tres personas es algo que puede pasar, lo que representa retos desde una perspectiva jurídica “porque buena parte de la regulación de la familia en Colombia se da desde un punto tradicional de que la unión se da entre hombre y mujer”.

Según el experto, desde el 2007 la Corte Constitucional ha venido sacando sentencia en donde ha reconocido derechos a parejas del mismo sexo. Pero hasta el momento no hay una decisión alrededor del tema de la trieja.

“Por ahora el derecho de familia en Colombia no contemplaba un reconocimiento expreso para las formas familiares, lo que significa que es altamente probable que a partir de casos como este trieja, esa regulación empiece a emerger”, afirma Gómez Mazo.

La razones de esta clase de uniones no solo son una expresión social del poliamor, sino que también se dan en la búsqueda de derechos, afirma el experto.

“Esta clase de uniones encuentran muchas barreras en el reconocimiento de sus derechos, ya que es difícil acceder al matrimonio o a la unión marital de hecho, o a los derechos patrimoniales sobre los bienes que consigan de manera conjunta, pasando por el derecho de acceder a una pensión de sobreviviente e incluso es difícil la posibilidad de afiliar a su compañero a la seguridad social”, puntualiza Gómez Mazo.

Por ello Manuel, Alejandro y Víctor decidieron firmar un documento.

Los testamentos

Bernardita Pérez Restrepo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, discrepa un poco de la legalidad de esta unión.

La abogada, primero, cita el Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia

“La discusión que se ha dado hasta hoy sobre este tipo de temas es si una pareja del mismo sexo podría o no constituir una familia. Sin embargo, una pareja homoparental, para no ser discriminada con ocasión de su sexo, puede constituir una familia y está soportado y se hace ante notario”, comenta Bernardita Pérez.

Y añade: “Aunque yo tengo mis reservas ante la posibilidad de que un grupo familiar pueda ser constituido por tres o cuatro personas que pretenden vivir entre sí con nexos de convivencia y vida sexual. En la mayoría de los países, quizás por construcciones de razón histórica, se formula que una familia se constituye para levantar unos hijos como un proyecto en común”.

En cuanto al tema de la disposición patrimonial de una persona una vez esta fallezca, la especialista en derecho constitucional afirma que esto se puede solucionar con un testamento, documento en el que se consigna la dirección que debe tomar un patrimonio y cómo desea el difunto que sea dispuesto su cuerpo al morir.

Ante uno y otro punto de vista, son muchas las interpretaciones que se pueden dar. Lo cierto es que estos tres hombres quisieron afianzar su relación para que nos los separe nadie.

La historia: