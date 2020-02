Protestas en cuatro universidades provocan caos vehicular en Medellín

Las manifestaciones se presentaron en la Universidad de Antioquia, la Nacional, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

La presencia de los estudiantes llevó al bloqueo de vías como la autopista Norte, a la altura de Punto Cero, la calle 67 (avenida Barranquilla), la avenida Las Vegas a la altura de la calle 10 y en la calle 73 con carrera 76 en Robledo, todo en los cuatro puntos cardinales de la capital antioqueña.

Así lo dejan ver algunas imágenes publicadas por la Personería de Medellín desde el Puesto de Mando Unificado de la Alcaldía, que sigue las protestas para tratar de evitar no solo hechos vandálicos, también excesos de la fuerza pública.

Además, la Policía dio a conocer en redes sociales que algunos manifestantes vaciaron aceite sobre la calle 67 (Barranquilla) en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

Debido a un líquido al parecer aceite, regado por manifestantes a las afueras de la @UdeA , bomberos de @DAGRDMedellin realizan limpieza con el fin de prevenir posibles accidentes. Actos como estos no son de una #ManifestaciónPacífica pic.twitter.com/vNLxJweZHx

El Dagrd confirmó que algunos de los bomberos que acompañan las marchas para atender cualquier emergencia tuvieron que limpiar el asfalto con aserrín para evitar que por esa transitada avenida los vehículos derrapen y sufran choques, particularmente los motociclistas.

La situación hizo que usuarios consulten en redes sociales con la Secretaría de Movilidad sobre la compleja circulación en la tarde de jueves.

Por esto, esa dependencia contestó a diferentes preguntas que hacen lo posible por normalizar el flujo vehicular con agentes de tránsito apostados en la avenida Regional, la autopista Norte, Las Vegas y la calle 73 con carrera 76 en Robledo.

Y decidió levantar la medida de pico y placa este jueves.

(18:34) | Se levanta la medida de #PicoyPlacaMed para la tarde (5:30 p. m. a 7:00 p. m.). No se aplicará sanción para vehículos detenidos en las congestiones; ️Recomendamos no utilizar sus vehículos particulares para no generar mayor congestión en este momento. pic.twitter.com/oLDIfjqwSZ

