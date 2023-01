Congresista narró cómo vio asesinar a líder barrial con el que hablaba en acto político

En la reunión, según Jhon Jairo Berrío, se planeaba la construcción de una JAC en el noroccidente de Medellín. Cinco personas, con él, resultaron heridas.

Berrío, representante a la Cámara por Antioquia y miembro del Centro Democrático, se recupera de una fractura en la zona distal del radio de su brazo izquierdo, la cual sufrió tras caerse cuando intentaba resguardarse de las balas que un sicario disparaba en medio de un acto político realizado el sábado primero de septiembre en el barrio El hueco de la Candelaria, en la comuna 5 (Castilla).

Cuenta que estaba reunido con un grupo de entre 25 y 30 personas en la calle, algunas de ellas sentadas en sillas de plástico, planeando la construcción de una nueva Junta de Acción Comunal (JAC) cuando aparecieron los asesinos.

“Estábamos hablando de manera amena cuando irrumpieron dos jóvenes a dispararle a don Guillermo Urán y en la reacción del escolta hubo un intercambio de disparos y hubo cinco personas heridas”, relata el político antioqueño que estaba bajo la protección de un funcionario.

“Yo estaba inmediatamente al lado de don Guillermo. Un joven entró a dispararle en el pecho. Otro (delincuente) más estaba respaldándolo. Y los otros testigos dicen que había otros dos”, recuerda. “Quedé inmovilizado en ese momento, no entendía que estaba sucediendo. Era una pistola pequeña, quedé paralizado unos segundos, la gente salió corriendo y ahí fue cuando me caí”, añade.

Las lesiones las sufrieron dos miembros de su equipo de trabajo (uno con un disparo en una de sus piernas y el otro apenas tocado por dos balas, una le dio en el rostro y otra en la espalda), e integrantes de la comunidad: uno de ellos, que ya está fuera de peligro, recibió tres disparos en el estómago y las piernas).

Guillermo Antonio Urán Vargas, un pensionado de 63 años que lideraba procesos comunitarios en ese sector de la capital antioqueña, falleció en el traslado a un centro asistencial producto de múltiples impactos que recibió a quemarropa y cuando uno de los delincuentes regresó a rematarlo.

Foto: Guillermo Antonio Urán Vargas.

El líder barrial vivía desde hacía varios años en Bello junto a su único hijo y su esposa, pero visitaba con frecuencia a algunos familiares que residen en El hueco de la Candelaria y aprovechaba para reunirse con vecinos interesados en promover actos comunales relacionados con el desarrollo cultural y deportivo del barrio.

En esas andaban el sábado cuando aparecieron los sicarios y llevaron a Berrío a recordar una pesadilla similar a la que vivió cuando era alcalde de Donmatías en 2002, en el Norte de Antioquia.

“En esa ocasión estábamos en una escuela en la celebración de las fiestas del pueblo cuando dos tipos se enfrentaron a tiros. Uno de ellos se metió al salón en el que yo estaba con algunos miembros de la comunidad y disparaba hacia afuera. El otro disparaba hacia donde nosotros estábamos. Hubo varios heridos”, narra Berrío.

Don Guillermo fue sepultado el lunes en el cementerio Campos de Paz ante la presencia de algunos de sus vecinos y familiares, de quienes Berrío espera una decisión para saber si continúan con el proceso de construcción de la JAC y así decidir si vuelve o no a ese sector de la ciudad.

Los responsables del ataque, según el representante a la Cámara, ya fueron identificados, aunque desconoce los móviles de la agresión por la que terminó con uno de los mayores sustos de su vida y con al menos un mes de incapacidad médicolegal.

Aunque inicialmente las autoridades manifestaron que el ataque sicarial sucedió en Robledo Córdoba, este tuvo lugar cerca de allí en el sector conocido como El hueco de la Candelaria.

Ataque armado en Robledo dejó un hombre muerto y otras cinco personas heridas Foto principal, cortesía: Jhon Jairo Berrío dialoga con algunos líderes minutos antes del atentado sicarial.