Conmoción en Medellín por asesinato de Jeison Vásquez, activista de la comunidad LGBTI

Hay dolor y conmoción en Medellín por el asesinato de Jeison Vásquez Borja, miembro y activista de la comunidad LGBTI. El joven de 29 años salió de su casa, pero no regresó. En la madrugada del pasado martes fue encontrado su cuerpo sin vida en el sector conocido la Luz del Mundo, de la comuna 13.

En redes sociales, quienes lo conocieron y desde diferentes colectivos lamentaron el crimen y se manifestaron para pedir que se esclarezcan los hechos.

No estamos completxs, nuestra familia está destruida, hoy nos falta uno más.



Estamos de luto, Jeisson Andrés Vásquez Borja, por siempre, en nuestros corazones. pic.twitter.com/XpKiOg1oBy — Alianza Social LGBTIQ de Antioquia 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@AlianzaLGBTI) July 26, 2022

Los muertos son de todxs y nos duelen a todxs. Hoy Jeison, voluntario diverso y activista de la población LGTBIQ+ no está y no estará más. ¿Qué está pasando en #Medellín con los homicidios a personas jóvenes? Acompañamos a @AlianzaLGBTI en esta pérdida. #NadaJustificaElHomicidio. pic.twitter.com/aKLx8WwGfK — #NadaJustifica (@NoCopioMed) July 26, 2022

“Nos siguen matando por ser diferentes, por pensar o por hacer cosas que muchas personas no ven bien, pero se les olvida que más allá de eso somos seres humanos común y corriente y que el hecho de llevar una bandera, que me gusten los hombres, no tiene por qué costarnos la vida”, manifestó Jonier Quiceno, amigo de Jeison.

Nos están matando en Medellín 🏳️‍🌈🖤⬇️ pic.twitter.com/dg70L3oymM — Jonier Quiceno Ceballos (@joqui___) July 27, 2022

Jeison Andrés Vásquez Borja recién se había graduado como comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Su cuerpo, según información preliminar, presentaba varios impactos de bala. Policías que realizaban labores de patrullaje en la comuna 13 fueron quienes lo encontraron.

“Rechazamos el homicidio de Jeison Vásquez, líder LGBTIQ+. Ofrecemos una recompensa de 80 millones por información. Vamos a capturar a los responsables, terminarán tras las rejas”, dijo el alcalde Daniel Quintero.