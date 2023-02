Conmovedor reencuentro en Medellín de una madre argentina y su hijo a quien ella creía muerto

En Medellín , una mujer de nacionalidad argentina se reencontró con su hijo que hace unos años desapareció cuando se vino a conocer Colombia. El abrazo entre Leticia Nohemí y su hijo Nahuel Tabaré es quizás uno de los más esperados durante sus vidas. Las drogas los separaron en un abrir y cerrar de ojos, pero el amor de madre lo pudo todo.

“Nada qué ver, es otra persona, Nahuel tiene vida y ahora no. Está consumido porque la droga consume, la droga te va matando de a poquito y el alma. Le gustaba cocinar, vender en Argentina, hacer deporte, es muy deportista”, contó Leticia Nohemí Martino, mamá del joven encontrado en Medellín.

Este joven, de 28 años, viajó desde Argentina a Medellín hace mucho tiempo para conocer la capital de Antioquia, pero las malas compañías le dejaron como único resultado deambular las calles y abandonar lo que más quería.

“Si yo no vengo acá a buscarlo y me preocupo para salvarlo, nadie va a venir y creo que no me equivoqué porque él nunca me iba a llamar, nunca me iba a decir 'me pasa esto', aunque esté mal, de ninguna manera”, manifestó la Leticia.

El amor de su madre es tan grande que hasta vendió lo que no tenía para poderlo encontrar. Fue gracias a una foto que ella se dio cuenta él vivía en las calles de Medellín. Con el apoyo de la Policía, logró encontrarlo.

“Pudo una persona reconocerlo y dijo: ‘ah, él es el boludo’, le decían así porque él no ha perdido el acento argentino, entonces le decían de esa manera. Una vez esta persona lo reconoce, dice 'yo les voy a ayudar a buscarlo también' y se activa esa búsqueda porque se enteró de que la mamá vino desde Argentina a buscarlo”, contó el capitán Pedro Mantilla, jefe de derechos humanos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Hoy, del joven estudiante y apasionado por los viajes solo quedan unos rastros, el pasado se resiste a desaparecer. Ahora la lucha de esta mamá es devolverse con él para su casa, en Argentina, para cuidarlo y apoyarlo en su recuperación.

“El muchacho tuvo el reencuentro con la mamá que lo hacía muerto después de un año de no saber nada de él y, en estos momentos, el muchacho está reacio a no querer cambiar, por lo tanto, toca ese proceso involuntario”, indicó Jhonatan Forero, director de la Fundación No Más Drogas.

La lucha no ha terminado porque las calles agarran fuerte y aún no lo han soltado. Sin embargo, el valor de esta madre la ha llevado a buscar ayuda en Colombia y Argentina para rescatar a su hijo.

“Que mi hijo se recupere y salga de las drogas, es eso. Lo que más recuerdo de él es esa energía que tenía siempre, esas ganas de vivir que ahora ya no se las veo”, expresó.

Madre no hay sino una y como Leticia ninguna. Aunque le volvió el alma al cuerpo con saber que su hijo estaba vivo, lo que no ha recuperado es la mitad de su corazón, ese que sigue latiendo en las calles de Medellín y que solo espera pueda recuperarse para regresar a su país, Argentina.