Conozca los precios de la boletería del concierto de Guns N’ Roses en Medellín

Todo está listo para el concierto que dará Guns N’ Roses en Medellín el próximo 23 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot.

Guns N’ Roses llegará a Medellín con su gira Not in this Lifetime Tour, y su show contemplará todos sus grandes éxitos.

Según el comunicado de Tyroma Eventos:

Será un show que contempla a todos sus éxitos y en el que cubren todas sus etapas, desde los hits del album Appetite for Destruction: Welcome to the Jungle, It’s So Easy, Sweet Child o’ Mine , y Paradise City como en su epoca del Use your Illusion I y II : You Could Be Mine , November Rain, Civil War o Don’t cry. Ambos trabajos estan dentro de los álbumes más vendidos de la historia de la música e íconos de la historia del rock. Himnos que continúan sonando en todo el mundo.

La primera vez que Guns N’ Roses estuvo en Colombia fue en 1992, un 29 de noviembre, en el estadio El Campín.

El precio de la boletería es el siguiente, según el portal Tuboleta.com. La preventa exclusiva se dará el 25 y 26 de julio. La venta al público en general será el 27:

