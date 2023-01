Consternación en Ebéjico, Antioquia, por violación de una niña de 12 años

Investigan si le habrían suministrado una sustancia para someter su voluntad. Autoridades también indagan sobre el crimen de un joven poco después de los hechos.

La población de Ebéjico, en el occidente de Antioquia, no sale de la consternación por el aberrante caso de abuso sexual a una niña de 12 años, ocurrido en la vereda Sevilla.

“Ella manifiesta que en su momento se le suministró un arequipe y después de eso no recuerda nada y apareció en una zona boscosa, se traslada a su casa a informarle a su mamá lo que había ocurrido. Después se hace la evaluación médica que da cuenta del abuso sexual”, indicó el coronel Giovanny Buitrago Beltrán, comandante de la Policía de Antioquia.

La niña fue trasladada a Medellín, donde recibe atención psicológica, según explicaron las autoridades.

“Nosotros inmediatamente activamos la ruta de atención con la Policía de Infancia y Adolescencia”, agregó Buitrago.

Además, se investiga el homicidio de un joven de 16 años, compañero de colegio de la menor. Las autoridades tratan de determinar los responsables del crimen y si el joven hallado muerto estaría relacionado con la violación de la niña.

“Inicialmente había algunas informaciones que daban cuenta que podían ser más los involucrados pero la menor manifiesta que inicialmente solo estaba compartiendo con una persona y que no recuerda nada más”, aseguró el comandante.

Este caso se presenta solo dos semanas después de la violación y asesinato de la niña Sindy Johana Toro Pérez , también de 12 años, en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín.