Consternación en el barrio Olaya por el homicidio de una niña de 13 años

Debajo de una vivienda ubicada en el barrio Olaya, en el Occidente de Medellín, fue donde hallaron el cuerpo de Yuliana Perea Rengifo, la niña de 13 años asesinada en las últimas horas en la capital antioqueña.

Todos en el barrio conocen al dueño de la vivienda y afirman que la niña constantemente le hacía mandados en la tienda al principal sospechoso.

El General José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la niña “colaboraba haciendo mandados. Cuando ingresamos a la casa nos dimos cuenta que el señor no se encontraba y la niña se encontraba muerta en la zona posterior de la casa. El principal indiciado es este señor que va a ser buscado porque no se encuentra”.

El sector es bastante peligroso y mientras las autoridades buscan al responsable del crimen, en horas de la mañana, asesinaron a un amigo del presunto asesino y violador.

Un habitante del sector, dijo que “ellos bebían juntos, tomaban trago juntos. El tiro si lo escuché yo por la noche, pero no sé más nada”.

La menor vivía en con su familia. Según información de los vecinos, en horas de la noche todos salieron para el departamento del Chocó y no han regresado.

Medicina legal dictamina si la menor también fue abusada sexualmente.