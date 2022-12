Consternación en el oriente antioqueño por fatal riña entre dos hermanos

Uno de los dos campesinos, residentes de El Carmen de Viboral, en el Oriente de Antioquia, atacó con un azadón a su ser querido.

Según el reporte recibido por las autoridades, sucedió la mañana del viernes cuando los dos hermanos sostuvieron una discusión en su casa de la vereda anteriormente mencionada.

Aunque el motivo del enfrentamiento es parte de la investigación, las primeras versiones indican que Gregorio de Jesús García Ramírez, de 38 años, sorprendió a su hermano “esculcando en sus pertenencias”, dice un informe entregado a las autoridades.

Por lo tanto, César Augusto, de 32 años, salió a correr, pero tropezó y fue alcanzado por Gregorio, quien le propinó un golpe en la cabeza con el objeto con el que ambos labraban la tierra de la vereda La Chapa, donde residían.

César Augusto murió de inmediato y Gregorio fue capturado.

“Es un problema de carácter familiar que no tiene que ver con el tema de seguridad, eran dos hermanos que no manejaban la mejor relación, se enfrentan en una riña y uno de ellos atenta contra el otro con un objeto contundente”, relató sobre lo sucedido el alcalde local, Néstor Fernando Zuluaga Giraldo.

El mandatario también indicó que “el joven que agrede al que fallece presenta una enfermedad de tipo mental, por lo ha venido recibiendo tratamiento profesional en los últimos años”.

Las autoridades aún no han informado sobre el avance de las audiencias judiciales contra Gregorio o si fue dejado en libertad.

El Carmen de Viboral es un pacífico municipio del Oriente antioqueño ubicado a unos 90 minutos de Medellín.