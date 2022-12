Consternación en Envigado: una mujer fue asesinada, al parecer, en medio de un ataque de celos

Testigos del hecho aseguran que un hombre, con quien habría tenido anteriormente una relación sentimental, se acercó y le propinó varios impactos de bala.

Diana Sánchez había llegado de Estados Unidos para pasar la Navidad junto a su familia en Envigado, Antioquia. Según algunos testigos, la mujer departía con una amiga cerca de su casa cuando fue asesinada por un hombre con el que tuvo una relación tiempo atrás.

"Ese tipo por celos seguramente, porque él andaba detrás de ella y no salía con él", señalo un habitante de Envigado.

Según algunos testigos, la mujer llegó hasta un establecimiento a comprar una cerveza y es ahí cuando el victimario la golpea en el brazo y posteriormente le dispara en varias ocasiones.

De acuerdo con las versiones de los testigos que estaban en el bar, el hombre luego de dispararle a Diana Sánchez, se quitó la vida.

"El hombre no debe atacar la mujer por celos, porque uno debe tener tolerancia y no hacerle mal a nadie, uno no tiene por qué quitarle la vida a nadie", manifestó María Acevedo, habitante de Envigado.

En lo que va corrido del año más de seis mil mujeres han denunciado algún tipo de maltrato o abuso causado por sus parejas sentimentales.