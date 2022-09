Constructores de CDO y Alcaldía de Medellín fueron condenados a pagar por desplome de edificio Space

El fallo condenatorio proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que obliga a la Alcaldía de Medellín y a los constructores de CDO a responder por el desplome del edificio Space , cayó como un bálsamo para los afectados que durante años han dado una lucha en busca de justicia.

“Es una alegría muy grande y es como volver a creer en el ser humano y volver a creer en la justicia, porque llevábamos nueve años donde decimos no se merece nada, no se merece este país nada, la justicia no existe y hoy se hace justicia”, aseguró Carlos Ruiz, demandante y afectado en caso Space.

El fallo solidario obliga a pagar a los afectados 30.891 millones de pesos -el 75% a los constructores y el 25% al Distrito de Medellín-, 27.255 millones de pesos por la pérdida de 41 inmuebles, 3.000 millones de pesos por la pérdida de muebles y enseres, y 581 millones por los cánones de arrendamiento que han debido pagar los afectados.

“¿Dónde están los curadores que aprobaron la construcción del Continental Towers, del Space y de otros? Pues están relajados sin ningún problema. ¿Y qué va a hacer esta administración? Demandarlos y hacer que paguen”, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

El fallo de segunda instancia inicialmente cobija a 13 personas que interpusieron la acción legal, sin embargo, permite que los otros 89 afectados que habían llegado a acuerdos con la constructora se puedan vincular.

