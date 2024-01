Consumo de drogas en espacios públicos de Medellín quedó restringido: “Váyase para otro lado"

Con un decreto expedido por el alcalde Federico Gutiérrez quedó en firme la restricción al consumo de drogas en espacios públicos de Medellín.



En parques, alrededores de colegios y escenarios deportivos de la capital de Antioquia es común ver a algunas personas consumiendo drogas. El alcalde señaló que esto es lo que quiere evitar al regular el consumo de sustancias psicoactivas en diferentes espacios.

“No se le está prohibiendo el consumo, pero no lo haga delante de los niños o en un escenario deportivo. Váyase para otro lado. No tenemos por qué entrar en esa contradicción”, manifestó Federico Gutiérrez.

Algunos ciudadanos apoyan las medidas, pues señalan que se sienten inseguros en espacios en donde se da el consumo de drogas. “Eso produce miedo, produce asco. Todos los días tiene uno esa zozobra”, dijo William Zapata, habitante de Medellín.

Sin embargo, otras personas no están de acuerdo con la determinación del mandatario.

Publicidad

La sanción para quienes incumplan con la reglamentación es una multa de 693.000 pesos y la destrucción de las drogas.

Este anuncio se da luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Justicia, presentara una guía para que la Policía y los alcaldes ejercieran el control del porte y consumo de estupefacientes en espacios públicos.

Dijo el Gobierno que esta guía se publica en cumplimiento de un fallo emitido por la Corte Constitucional, el cual señala que “hay que proteger a los niños en los parques”, en cuanto al consumo, pero también garantizar los derechos de quienes ingieren sustancias alucinógenas.

Publicidad

Dicho protocolo no es de obligatorio cumplimiento para los gobernantes locales. Ellos serán los que tendrán la potestad y la última palabra de dónde se podrá consumir drogas y en qué horarios estará prohibido hacerlo.



“Es simplemente una ayuda que puede ser útil, porque les señala a los alcaldes criterios para saber, por ejemplo, en qué lugares convendría prohibir y en cuáles no. En qué momentos del día o en qué ocasiones. No es lo mismo el domingo que un día entre semana, en las ferias del pueblo que en el calendario habitual. Entonces, es como una serie de recomendaciones no vinculantes", manifestó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.