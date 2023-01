Continúa investigación para determinar causas de desplome de vivienda en el barrio Santander

La emergencia en el noroccidente de Medellín dejó tres personas muertas y otras tres heridas. Este sábado se llevará a cabo el sepelio de las víctimas.

Luego de vivir momentos de angustia y sufrir varias lesiones, don Arturo, el propietario de la vivienda que colapsó en el barrio Santander, aseguró que residía en el lugar desde hace 25 años y aunque había notado algunas filtraciones de agua, nunca imagino que una tragedia de la tal magnitud podría suceder.

La matrícula inmobiliaria de la propiedad fue expedida desde hace un poco más de 40 años, por lo que las autoridades junto con un equipo de expertos realizan los estudios pertinentes para determinar qué fallas estructurales pudieron causar el colapso.

"Hay ingenieros estructurales, ingenieros civiles que están haciendo las evaluaciones, aparentemente no es una construcción que tenía ningún problema", manifestó Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo".

De acuerdo con expertos, este tipo de viviendas la mayoría de las veces se construyen en mampostería simple, es decir, que no llevan refuerzos y no tienen ningún tipo de diseño sismorresistente.

"A eso se le suma muchas veces que quien termina construyendo es un maestro de obra, terminan omitiendo columnas como el caso de esta vivienda que uno no ve presencia de columnas responsables en la parte estructural", señaló Ricardo Bonett, ingeniero civil experto en ingeniera sísmica.

En Colombia, a las estructuras de menos de 2.000 metros cuadrados no se le exige tener una supervisión técnica para el control de la obra, por lo que el desarrollo de la construcción de la vivienda se convierte en un asunto de ética y responsabilidad ciudadana.

