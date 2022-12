Contra proyecto hidroeléctrico, extranjeros realizan documental en defensa del Río Samaná

Los ambientalistas aseguran que de construirse la represa se deteriorará la belleza de este afluente virgen de Antioquia.

Con un documental narrado en inglés, un grupo de ambientalistas extranjeros hace un llamado a la protección del Río Samaná, libre de asentamientos humanos y explotación minera, pero en el cual se tiene planeado ejecutar el proyecto hidroeléctrico Porvenir Dos.

En el municipio de San Luis y los demás poblados del oriente antioqueño, las opiniones están divididas entre quienes apoyan y no el desarrollo de las hidroeléctricas.

Joaquín Cardona, ambientalista, afirma que “queremos darle a conocer al mundo que todo no tiene que ser hidroeléctricas, que todo no tiene que ser que las empresas busquen estos territorios, ya nos ha pasado con la hidroeléctrica anterior, los problemas de orden público que hubieron”

Que los ríos no se utilicen para centrales eléctricas: mensaje de... Por su parte, Rigoberto Pamplona, habitante en San Luis, manifiesta que “ellos desconocen las necesidades que nosotros tenemos y aquí tenemos muchas necesidades y aquí necesitamos de progreso y desarrollo, y esto vendría con estas hidroeléctricas”.

Mauricio Meza, líder de proyectos de Celsia, dice que en la hidroeléctrica tan solo se va a utilizar un tramo corto del río.

“Este proyecto está ubicado en la cuenca del Río Samaná Norte, que tiene una longitud total de 148 kilómetros, de los cuales vamos a utilizar 27 kilómetros para el embalse. Es un proyecto que cuanta con toda la rigurosidad técnica, que tiene toda la seriedad de los estudios técnicos y científicos y que estamos desarrollando de la mano de las comunidades”.

Este es uno de los mayores recursos hídricos con los que cuenta el país, por lo que queda abierta la pregunta de si vale la pena o no permitir que se explote el Samaná desde el municipio de San Luis en el departamento de Antioquia.