Contralores auxiliares implicados en red de corrupción en Antioquia también renunciaron

Los funcionarios manifestaron que su decisión se debe a que quieren dedicarse a su defensa penal para demostrar su inocencia.

A la renuncia del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, se sumó la de tres contralores auxiliares, quienes son investigados por una presunta red de corrupción en esa entidad que a cambio de ocultar hallazgos de auditorías pedían millonarias sumas de dinero.

Los contralores Dioner Andrés Ortiz Ossa, Gabriel Jaime Castaño Aristizábal y José Hernando Duque Arango, quien también se desempeñaba como jefe de auditoría manifestaron a través de sus cartas de renuncia que voluntariamente deciden dejar sus cargos para poder dedicarse a su defensa.

Sin embargo, en la audiencia de pedida de aseguramiento, la Fiscalía argumentó que estas cartas o renuncias presentadas formalmente no son válidas, ya que los funcionarios no están ejerciendo sus funciones y se encuentran suspendidos debido a que están enfrentando un proceso de investigación judicial, por lo cual cualquier solicitud que realicen mientras estén suspendidos de las funciones no son válidas.

Asimismo, según el ente investigador, la pretensión de los implicados en el caso al presentar la renuncia es poder argumentar durante la audiencia o juicio que no son un peligro para la sociedad debido a que ya no ejercen cargos públicos.

Con respecto a la renuncia de Zuluaga, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, citó este viernes a sesión extraordinaria en la Asamblea para definir el futuro de la Contraloría.

