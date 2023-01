Contraloría General anuncia investigación por crisis en Hidroituango

Ese organismo considera que hay riesgo de desabastecimiento de energía para Colombia y reveló que se le negó el acceso al informe de ingenieros americanos.

La Contraloría General por primera vez ejercerá un control previo de una problemática fiscal. En este caso entra a investigar el proyecto Hidroitunago para establecer los presuntos responsables de las inconsistencias presentadas en los últimos meses.

“La Contraloría sí está viendo un riesgo de desabastecimiento de energía. El proyecto evidenció violencia en contra de las normas ambientales y de las licencias ambientales”, dijo el vicecontralor, Ricardo Rodríguez.

Entre los indicios que tiene la Contraloría está la decisión de acelerar el llenado de la presa y la construcción de un tercer túnel que fracasó y que no tenía permiso ambiental.

“Fue acelerar el llenado, pues efectivamente no cumplió la penalidad y el proyecto de alguna manera salió de los rieles de confianza dentro del manejo de los caudales del río Cauca”, agregó el funcionario.

Este y otros errores tienen en vilo la energía del país. Por eso, para el ente de control, es inexplicable como una obra que no tiene claro su futuro sea sujeto de selección para seguir produciendo energía.

“No tendría ninguna racionalidad que esta energía que de alguna manera está comprometida y que está en condiciones de incertidumbre pueda hacer un proyecto que vuelva a entrar al ejercicio de subasta”, explicó.

La Contraloría también reveló que le fue negado un informe realizado por expertos estadounidenses sobre el estado de la obra.

“Nosotros lo solicitamos y la respuesta es que son considerados de reserva y de manejo de ellos”, indicó el vicecontralor.

El organismo asegura que en menos de cinco meses se tendrían los primeros resultados de las investigaciones.

Foto: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellin y presidente de la junta directiva de EPM, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, y Jorge Londoño, gerente de la empresa- EPM