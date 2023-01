Contraloría investiga obras de Hidroituango por las que se pagó y presuntamente no se hicieron

Son siete hallazgos fiscales que se analizan en el megaproyecto. Entre ellos, tres contratos por un supuesto detrimento patrimonial de 700 millones de pesos.

Hidroituango continúa en la mira. La situación actual de la obra y los hallazgos de la Contraloría que ahora pasaron a ser proceso de responsabilidad fiscal, mantienen la atención en el proyecto.

Según el ente fiscal, el primer hecho es un supuesto detrimento patrimonial con un contrato relacionado con readecuaciones en escuelas de Ituango y Yarumal, cercano a los 9 millones de pesos.

El segundo contrato es de 619 millones, por la construcción de viviendas en Peque, que al parecer no se ejecutaron como se debía. Allí también habría detrimento patrimonial.

La Contraloría dice que el tercer caso ya está en fase de imputación y es un detrimento por 8 millones de pesos en irregularidades con la construcción de viviendas en Ituango.

La Sociedad Hidroituango aseguró que todavía no ha sido oficialmente notificada.

“La Contraloría dentro de las funciones que le corresponden ha venido haciendo una vigilancia a todos los actores que estamos dentro de todo el proyecto y estamos pendientes de todas formas de una reunión ahora con alguna información que parece llegó de la Contraloría”, dijo en su primera aparición en medios Gustavo Jiménez, gerente de Hidroituango.

La investigación continúa. La Contraloría espera recolectar suficiente material probatorio para determinar si estos hallazgos por un posible mal manejo de dinero público merecen o no sentencias contra los investigados.

Foto: EPM