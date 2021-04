Contraloría embarga a contratistas de EPM por presunto detrimento patrimonial en Hidroituango

La Contraloría General de la República ordenó un embargo contra Integral S.A., contratista de EPM en Hidroituango, por presunto detrimento patrimonial.

Un documento publicado por Ricardo Ospina, director informativo de Blu Radio , detalla que las medidas cautelares decretadas por la Contraloría General son por una suma de 4 billones 230 mil millones de pesos y cobija 12 bienes inmuebles y 13 cuentas bancarias.

Atentos: Este es el documento de @CGR_Colombia en el que se ordena el embargo de una cuenta corriente y de un listado de 12 predios de Integral S.A, empresa constructora de Hidroituango. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/Xi6WA248to — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 21, 2021

Además, el texto señala a 19 presuntos responsables fiscales, entre ellos Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquia.

Al conocerse la noticia, Empresas Públicas de Medellín informó que sus cuentas no han sido embargadas. "EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas", dijo la empresa.

Frente a la información que circula en medios frente a las decisiones de la @CGR_Colombia sobre el #ProyectoItuango informamos pic.twitter.com/EZeqR6rAVP — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) April 21, 2021

