Coronavirus: día a día de una enfermera en Urabá que no recibe salario hace cuatro meses

Olga Lucía Cardona Montoya asegura que ha tenido que suplicar para que alguien la transporte gratis y que incluso ha sido rechazada por llevar uniforme blanco.

Su drama se conoció luego de la denuncia del médico Kevin Díaz, presidente de uno de los sindicatos del personal de Salud de la Clínica Apartadó, en el Urabá antioqueño.

“Ella tiene que salir a echar dedo porque no hay transporte que la lleve desde su casa al lugar de trabajo. Lo grave es que igual que los 150 empleados de la clínica, no recibe salario desde enero y no tiene con qué pagar un pasaje”, dijo el líder gremial.

Para escucharlo de su propia voz la historia, Noticias Caracol la contactó y ella grabó su testimonio para darlo a conocer a los colombianos y, principalmente, al Gobierno Nacional, al que le suplica ayuda.

Según contó, sale de su casa en el corregimiento de Currulao a eso de las 6:10 a.m., para dirigirse al caso urbano de Apartadó, que queda a poco más de 15 minutos.

“El transporte de Currrulao a Apartadó solamente es en busetas y en el momento no hay transporte en la región. Salimos siempre a la bienaventuranza de que nos lleven, como en ocasiones no lo hacen porque estamos uniformados”, explicó.

A falta de dinero y más aún de circulación de un transportador que se apiade y la quiera llevar a la Clínica Apartadó, ella extiende su brazo y con el dedo pulgar arriba les pide a los pocos conductores que transitan por la carretera que le ayuden.

“A veces mis amigos me ayudan, me regalan plata, porque no tengo pasajes, una vez me tocó quedarme en la casa de una de ellas”, recordó.

“Es una situación muy difícil, debido a que nadie nos quiere fiar, los créditos están cerrados, no tenemos acceso a los alivios que brindan los bancos porque hay salarios embargados”, indicó.

La enfermera Olga Lucía tiene 41 años y vive con su mamá Rubiela Montoya, un hermano discapacitado, sus dos hijas y dos sobrinos.

Su situación laboral y económica, similar a la de sus compañeros, los llevó el sábado y nuevamente este lunes a protestar para que sus salarios y las cesantías que les adeudan sean pagados.

“Nos deben el mes de julio de 2017, junio nos lo pagó por porcentaje. No queremos más pagos gota a gota, porque nuestra solución es el fiado y dinero que llega, dinero que se va”, describió e hizo énfasis en que no recibe un nuevo salario desde febrero de 2020.

Es por esto que envió un mensaje al Gobierno Nacional: “que se dé una miradita hacia Urabá, estamos abandonados prácticamente, dicen que hay mucha plata, pero estamos necesitando que le den una mirada, no contamos con las suficientes camas de UCI ni con los equipos de protección personal para enfrentar esta emergencia del coronavirus”, añadió.

En su labor tiene que atender a 22 mil usuarios de la EPS Medimás en Apartadó, municipio en el que ya fueron confirmados cuatro casos de la COVID-19 , Chigorodó, Carepa y Turbo, pero es la IPS Génesis quien la contrata.

Noticias Caracol se comunicó con Medimás, que manifestó ha destinado los recursos a la IPS Génesis y que pronto hará un pronunciamiento al respecto. Lo mismo se intentó con Génesis, pero no se ha recibido una respuesta.