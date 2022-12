Coronel (r) aceptó cargos por falsos positivos ocurridos algunos en Antioquia

Se trata del coronel (r) Robinson Javier González del Río, el oficial de más alto rango procesado por falsos positivos, quien fue comandante de Gaula en Antioquia y cuyos delitos habrían sido ejecutados a partir del 2006.

Ante la Fiscalía General de la Nación, en audiencia pública de imputación de cargos el pasado martes y medida de aseguramiento ante el Juzgado 4 Penal de Bogotá, el coronel en retiro del Ejército Nacional, Robinson Javier González del Río, aceptó ser coautor material de la muerte de 32 personas en supuestos combates, a las cuales hizo pasar como guerrilleras de las Farc.

A González del Río se le responsabiliza, en otros casos, del ocurrido el 17 de junio de 2011 en Guarne, oriente de Antioquia, cuando fueron llevadas tres personas a una finca con la promesa de entregarles el dinero producto de un negocio, pero al igual que las otras víctimas, resultaron muertas en un supuesto enfrentamiento.

Así mismo, el alto mando militar se responsabilizó penalmente de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, contemplado en el Derecho Internacional Humanitario; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y falsedad ideológica en documento público.

“Voy a continuar colaborando con la Fiscalía General y solo quiero permanecer recluido en el pabellón para funcionarios públicos de La Picota, que no me vayan a trasladar, hasta el momento no he recibido amenazas y tampoco mi familia”, señaló el coronel en retiro.

De acuerdo con los argumentos entregados por el fiscal del caso, González del Río por medio de un denominado ´reclutador’ citaba a personas con antecedentes judiciales y luego, daba la orden de fusilarlos para hacerlos pasar como muertos en combate y sumar así positivos a su hoja de vida.

El fiscal hizo alusión a por lo menos 14 hechos criminales, de cuales tuvo conocimiento el coronel como comandante de la guarnición militar para la época de los hechos. “Sabía de la condición de estas personas, de su estado de indefensión y dio la orden de acabar con sus vidas”, sostuvo el fiscal.

González del Río se expone a una pena mínima de 50 años de prisión, de los cuales tendría un benefició de hasta el 50 por ciento de la pena por colaboración a la administración de justicia.