Corralejas salidas de control en Caucasia dejan decenas de heridos y animales sacrificados

Testigos denunciaron fallas en la seguridad del evento que se celebra desde hace seis días.

Más de 30 personas heridas y varios animales sacrificados, dejan las corralejas que se realizan en Caucasia, Antioquia.

En varios videos aficionados se puede evidenciar como el toro enviste a uno de sus participantes bajo la mirada de miles de espectadores.

"Más de 30 personas lesionadas, varios de ellos menores de edad, con heridas en varias partes del cuerpo", señaló la teniente Adaljis Vizcaíno, comandante de la estación de Policía en Caucasia.

Otras imágenes muestran cómo algunos adultos participan del evento con niños de brazos, otros juegan en las gradas y hasta las tribunas son improvisadas.

"Allá llegan mujeres embarazadas, mujeres cargando a sus hijos de tres o dos años, y muchos niños sueltos", indicó Leiderman Ortiz, líder social y periodista en el Bajo Cauca.

Las corridas son autorizadas por la Alcaldía de Caucasia, que no atendió la llamada de Noticias Caracol para explicar lo sucedido.

"La gente se mete a torear esos toros, hay ricos o dueños de esas ganaderías que le ofrecen al torero 400 mil o 500 mil pesos para que se le enfrenta un toro de esos, o si no a un inexperto en eso, le tiran desde arriba billetes de dos mil", agregó Ortiz.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades no descartan investigaciones por la posible improvisación en el evento.