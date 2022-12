Corregimiento de Santa Elena y 19 barrios de Medellín estarán sin agua esta noche

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció interrupción del servicio para realizar lavados a los tanques del nororiente: 23 mil clientes serán afectados.

Los cortes de agua comenzarán, informó la empresa, a las 10:00 de la noche de este miércoles, pero el servicio, esperan, se restablecerá a las 3:00 de la mañana del miércoles.

Estos son los barrios y las direcciones donde se harán los cortes del servicio:

Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1. Además del Parque Norte y San Pedro.

Entre las calles 58 y 59 con carreras 50 y 50C.

Desde la calles 59 a la 67 y entre las carreras 51 y 46.

De la calle 67 a la 73 entre las carreras 53 y 44.

Y desde la calle 73 a la 77 entre las carreras 51 y 48A.

Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No.2 S.E., Las Granjas (Medellín) y el corregimiento de Santa Elena.

Entre las calles 66D y 66FA con carreras 36 y 37.

Desde la calle 66FA hasta la 68 entre las carreras 34A y 36A.

De la calle 68 a la 72 entre las carreras 29 y 38.

Desde la calle 72 hasta la 81 entre las carreras 30 y 38.

Entre las calles 81 y 82A y entre las carreras 32 y 38A.

Desde la calle 82B hasta la 84 entre las carreras 36 y 37.

Entre las calles 84 y 86B entre las carreras 32 y 36.

De la calle 86B hasta la 91B entre las carreras 34 y 36.

Y entre las calles 91A y 93A y las carreras 36 y 34A.