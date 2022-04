Corresponsal de Noticias Caracol denuncia que un taxista lo intimidó con navaja

El corresponsal de Noticias Caracol Sebastián Palacio, que hace parte del equipo periodístico en Antioquia, denunció en sus redes sociales que en el municipio de Envigado fue intimidado por un taxista con una navaja.

“Mientras un taxista parqueaba o trataba de parquear en el mismo punto donde yo trataba de parquear, pues el taxista se molesta, se baja de su vehículo, saca una navaja, me intimida, después sale corriendo detrás de mí a tratar de intimidarme. Por fortuna, había una persona de seguridad, me brinda ayuda en ese momento y llamamos a la Policía”, relató Palacio.

Sin embargo, mayor fue el sinsabor, según dice, por la respuesta de los uniformados que acudieron a atender su llamado.

“Lo paradójico del caso es lo siguiente: cuando llegan los uniformados, el taxista ya no contaba con el elemento cortopunzante en su poder. Cuando hacen la requisa, no hallaron ningún elemento cortopunzante. Los ánimos estaban arriba al ver cómo una persona trata de intimidarte, de atacarte con un arma, insisto, puede que no pasara a mayores, pero yo en el momento no tengo cómo medir si la persona tiene o no la intención de hacer daño”, contó.

En vista de que los uniformados no pudieron comprobar que el conductor de servicio público tenía una navaja en su poder, de acuerdo con Sebastián, uno de los policías que acudió al lugar comenzó a señalarlo de inventarse “esa película”.

En video, Palacio registró la respuesta del uniformado. “Entonces, usted no puede señalar al señor de que tiene una navaja. O sea, el problema no se soluciona diciendo mentiras, el problema se soluciona es hablando”, le dijo el subintendente al corresponsal.

Ayer fui víctima de intimidación por parte de un taxista en #envigado con una navaja… cuando llegó la policía al no encontrar la evidencia, me trataron de “mentiroso” y hasta comparendo me iban a hacer. pic.twitter.com/9htXxBk7B9 — Sebastián Palacio (@sebastian_pal) April 12, 2022

Ante esta situación, el periodista expuso su caso mediante este video en el que relata toda la situación.