Corte Suprema de Justicia ordena libertad de Luis Alfredo Ramos

Foto: Luis Alfredo Ramos abraza a su hijo Esteban Ramos al conocer la noticia de su libertad. Cortesía

El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, que estaba detenido en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional en el Cantón Norte, en Bogotá, podrá recuperar la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la medida de aseguramiento que pesaba en su contra.

La noticia se conoció la mañana de este miércoles.

En sus primeras palabras, el político antioqueño dijo que fue informado de la decisión por el magistrado Gustavo Enrique Malo, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Lea también: Procuraduría solicita la libertad de Luis Alfredo Ramos ).

“Me comunicó telefónicamente que la sala en decisión del día de hoy me dejaba en libertad y revocaba la medida de aseguramiento, de la cual había sido objeto, así que yo le di las gracias para que se las transmitiera a los demás magistrados y le dije de mi alegría porque es la posibilidad que se me da para reencontrarme con mi familia después de 3 años y 3 meses”, dijo Ramos.

Ramos Botero es investigado por supuestos nexos con el paramilitarismo.

El proceso contra el exgobernador, por el delito de concierto para delinquir, se basa en las reuniones que, según él mismo, sostuvo con algunos paramilitares para tratar temas relacionados con el proceso de Justicia y paz, que permitía la desmovilización de los grupos paramilitares. (Le puede interesar: Testigo clave contra Luis Alfredo Ramos aceptó que mintió).

En su defensa, Ramos Botero ha dicho que estas se dieron en el marco legal, sin embargo algunos desmovilizados manifestaron que los encuentros en los que participaron se dieron para buscar apoyos de parte y parte que podrían haber beneficiado a Ramos Botero en su elección como Senador de la República. (No deje de leer: Luis Alfredo Ramos departió con whisky con alias ‘Ernesto Báez: Sierra García) .

Luis Alfredo Ramos,que fue detenido desde agosto de 2013 cuando él se entregó a las autoridades porque había sido librada una orden de captura en su contra, regresará el viernes a Medellín.

La libertad condicional de Ramos Botero fue celebrada por reconocidos políticos cercanos al Centro Democrático, entre ellos su hijo Alfredo Ramos Maya, Senador de la República.



La libertad es la mayor felicidad del ser humano.

Nunca la demos por sentada — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) November 23, 2016

También se pronunciaron en las redes sociales el expresidente de Colombia y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, el también senador Iván Duque y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.



Nos causa enorme alegría la libertad del Dr Luis Alfredo Ramos, qué dolor estos tres años de su vida por cuenta de falsos testigos pic.twitter.com/v6jyQk4YGI — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2016

Advertisement

Me llena de alegría por mi gran amigo y Senador @AlfredoRamosM la libertad de su padre luego de una larga e injusta detención. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 23, 2016

Una gran noticia la libertad de Luis Alfredo Ramos, ha sido un preso político. El país lo necesita. pic.twitter.com/mS5FZK0xZ2 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) November 23, 2016

También reaccionaron ante la noticias otros políticos y líderes gremiales antioqueños.



JUSTICIA con Luis Alfredo Ramos, momento dulce y merecido para su familia, ANTIOQUIA gana con su LIBERTAD. @EstebanRamosM @AlfredoRamosM — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) November 23, 2016

Advertisement

Recibimos con satisfacción noticia de liberación de Luis Alfredo Ramos, detenido injustamente 3 años por testimonios falsos. @AlfredoRamosM — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) November 23, 2016