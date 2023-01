Corte Suprema de Justicia ratifica decisión sobre el oso Remedios

Un abogado había interpuesto un habeas corpus para que el animal fuera regresado a su hábitat natural, pero este permanecerá en el zoológico de Medellín.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia reafirmó la decisión del Tribunal Supremo de Medellín, sobre la solicitud del abogado Luis Domingo Gómez Maldonado en cuanto al oso Remedios que se encuentra en cautiverio en el Zoológico Santa Fe de la capital antioqueña.

Ambos fallos rechazaron la solicitud tras concluir que el habeas corpus es un recurso que existe para preservar los derechos de los seres humanos.

“Es evidente que la acción de habeas corpus no es procedente para proteger los derechos del osezno Remedios como ser sintiente, por lo que la acción instaurada debió ser rechazada, ya que está instituida para garantizar los derechos de los seres humanos privados de la libertad ”, se lee en la decisión de la Corte.

El animal fue rescatado cuando tenía dos meses de nacido luego de que se separa de su madre y dos hermanos debido a la tala de árboles en los bosques del nordesde del departamento, en jurisdicción del municipio de Remedios.

“Remedios llegó al zoológico por decisión del entonces director de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia sin que se hayan escuchado las voces de los técnicos de esta, que recomendaron aplicar un plan de rehabilitación en el mismo contexto donde había sido sustraído”, señaló el abogado Gómez Maldonado.

Por su parte, Corantioquia indicó que el animal fue enviado al zoológico porque la entidad cuenta con la infraestructura y el personal necesario para su cuidado.

La corporación explicó además que el animal no fue readaptado al momento de su rescate porque estaba “estresado y amansado” debido a que convivió un mes con una familia de la vereda La Cooperativa de Remedios.

La Corte agregó que “ha de insistirse que los animales, en su condición de seres con sensibilidad, deben recibir protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, pero ello no habilita el uso de una acción legal como el Habeas, la cual ha sido dispuesta por el legislador para garantizar la libertad de los seres humanos”.

Aquí puede consultar el fallo completo.