¡Créalo! Tiene 104 años y no pierde la memoria

Pocos pueden decir que llegan a cumplir cien años y muchos más pocos pueden decir que cumplen 104 en una ciudad como Medellín y siguen estando lúcidos y con mucho ánimo. Ese es el caso de Josefa Antonia Arango de Arismendi, una bellanita que nació el 26 de noviembre de 1910 y que recuerda los momentos más importantes de Medellín, como si a ella no le pasaran los años.

En su familia la llaman ‘mamita toña’ y la respetan porque es la autoridad del hogar. En su casa hacen lo que ella manda, cocinan lo que ella diga y se arreglan como ella lo disponga, pues esta mujer nunca ha perdido la vanidad, y tal vez, ese sea uno de sus secretos para vivir más años.

“Se arregla las uñas, se maquilla y no sale si no va de tacones y bien vestida. No permite que le tomen fotos sin pintalabios y por su puesto su cabello siempre tiene un color homogéneo y está bien arreglado”, expresa César Pérez, uno de sus 26 bisnietos.

A su edad hubiera querido tener a su esposo vivo y lo recuerda con amor, porque según ella "nunca tuvieron una pelea". Cuando se disgustaba con su esposo se callaba, se quedaba seria y al final él siempre la hacía reír y la reconciliaba.

Hasta ahora, la ‘mamita Toña’, tiene 22 nietos y 5 tataranietos y dice que todos los momentos de su vida han sido una experiencia gratificante, para ella el secreto de sus años está en la paciencia, en tener la conciencia tranquila, pero sobre todo en el amor de sus hijos. Asegura, que Dios la quiere mucho y que le ha dado la dicha de gozar de toda su familia.